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06 Ocak 2017 20:37

Bodrum’da uyuşturucu operasyonu

Bodrum’da uyuşturucu operasyonu

06 Ocak 2017 20:37

Muğla’nın Bodrum ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, alınan bir ihbar üzerine M.V.P. isimli şüpheliyi takibe aldı. İlçe merkezinde yakalanan şüphelinin üzerinde bir miktar bonzai ve uyuşturucu bitkisi olan selvi otu (salvia) ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüpheli, sevk edildiği adli makamlarca “uyuşturucu madde ticareti yapmak” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Ekiplerin yürüttüğü diğer bir soruşturmada ise yine ilçe merkezinde durdurdukları bir araçta Y.B., S.Ç. ve M.Ç. isimli şüpheliler gözaltına alındı. Şahısların üzerinde ve araçta yapılan aramada, 7,5 gram bonzai ve 3 paket halinde 2 gram satışa hazır kokain maddesi ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen şüpheliler uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklandı.
Öte yandan son iki haftadır torbacı üstüne torbacı yakalayan KOM Grup Amirliğine bağlı ekipler zehir saçan satıcılara karşı çalışmalarına aralıksız devam ediyor.



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