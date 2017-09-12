Bodrum’da uyuşturucu operasyonu

Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlilerince, 20 V 3034 plakalı otomobil ile ilçeye uyuşturucu madde getirileceği yönünde istihbari bilgi alınması üzerine otomobil için Torba uygulama noktasında tedbir alındı. Bir süre sonra kontrol noktasında durdurulan araç, Narkotik Köpeği ’Molly’ eşliğinde aranmaya başlandı. Molly’nin hassas burnu sayesinde otomobilin motor kısmına zulalanmış yaklaşık 1 kilogram ağırlığında esrar ele geçirildi. Araçta ele geçirilen 600 gram yaş esrar ve 170 gram kuru esrara el konuldu.

Araçta bulunan ve gözaltına alınan B.Ç., G.Ç. ile N.Ç. isimli şahıslar hakkında işlem başlatıldı.