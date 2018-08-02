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02 Ağustos 2018 18:35

Bodrum’da uyuşturucu partisine baskın

Bodrum’da, bir evde uyuşturucu partisi düzenlendiği sırada polis ekiplerince baskın yapıldı.

Bodrum’da uyuşturucu partisine baskın

02 Ağustos 2018 18:35

Operasyonda gözaltına alınan 3 kişiden 2’si tutuklandı.


Bodrum Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlilerine, birçok vatandaşın yaptığı ihbarlar sonucunda S.Ü. isimli şahsın bonzai maddesi bağımlısı olduğu, Konacık Mahallesi’ndeki gençleri ve çocukları bonzai maddesine alıştırdığı, gençleri ve çocukları uyuşturucu madde alışverişinde kullandığı şeklinde bilgi verildi. Ekipler, yaptıkları çalışma sonucunda S.Ü. isimli şahsın evine operasyon yaptı. Operasyon neticesinde S.Ü. ile birlikte S.Ü. ’nün kardeşi V.Ü. ve F. Ç. isimli şahıslar bonzai maddesinin kullanıldığı uyuşturucu partisi yaparken suçüstü yakalanıp gözaltına alındı. İkamet aramasında bir miktar bonzai maddesi ele geçirildi.


Emniyette işlemleri tamamlanan 3 kişi adliyeye çıkarıldı. Tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edilen şüphelilerden S.Ü ve F.Ç. isimli şahıslar tutuklandı. V.Ü. isimli şahıs ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.




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