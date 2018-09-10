Bodrum'da uyuşturucu satısı şafak operasyonuyla yakalandı

Bodrum'da şafak operasyonu ile gözaltına alınan bir kişi, uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bodrum Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçede uyuşturucu madde kullanımının ve ticaretinin önüne geçilmesi maksadıyla yürüttüğü çalışmalarda, uyuşturucu madde sattığı şeklinde bilgiler alınan Ö.E. isimli şahsı, yaz döneminin ilk aylarından itibaren teknik ve fiziki takibe aldı.

Ö. E. isimli şahıs hakkında uygulanan 3 aylık teknik ve fiziki takipler sonucunda uyuşturucu madde sattığına yönelik somut delillerin elde edilmesinden sonra sabaha karşı Gümbet Mahallesi'nde bulunan ikametine yapılan şafak operasyonu kıskıvrak yakalandı. Şahsın ikametinde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye çıkarılan Ö.E. isimli şahıs uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan sevk edildiği mahkemece tutuklandı.