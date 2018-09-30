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Bodrum'da yangın

Bodrum’un Yalıkavak Mahallesi’nde otluk ve makilik alanda yangın çıktı.

Bodrum'un Yalıkavak Mahallesi'nde otluk ve makilik alanda yangın çıktı. Yerleşim yerlerine oldukça uzak bir noktada çıkan yangında 30 hektarlık makilik ve otluk alan kül oldu.


Yalıkavak Mahallesi, Küdür mevkisinde bulunan Hacımelem burnuyla, Pamukluk Tepesi arkası otluk alanda henüz sebebi bilinemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Engebeli ve kayalık bir tepede çıkan yangına yol olmadığı için Muğla Büyükşehir Belediyesi Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri müdahale etti. Sarp ve kayalık alanda yangına müdahalede güçlük yaşanırken, 3 tarafı denizle kaplı olan tepeyi rüzgarında etkisiyle alevler sardı. Rüzgarın ters dönme ihtimaline karşı önlem alan itfaiye ekiplerine, Orman İşletme Şefliğine ait arazözler bölgede hazır bekliyor.

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