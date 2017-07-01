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01 Temmuz 2017 17:02

Bodrum’da yangın yerleşim alanlarına doğru ilerliyor

Muğla’nın Bodrum ilçesinde makilik alanda başlayan ve ardından tarım arazilerine sıçrayan yangın yerleşim alanlarına doğru ilerliyor.

Bodrum’da yangın yerleşim alanlarına doğru ilerliyor

01 Temmuz 2017 17:02


Edinilen bilgiye göre, bugün saat 15.30 sıralarında Bodrum’un Gümbet Mahallesi Göktepe mevkiinde bulunan otluk ve makilik alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Şiddetli rüzgarın da etkisiyle radyo-televizyon ve GSM vericilerine doğru ilerleyen yangına Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ile Muğla Büyükşehir Belediyesine bağlı çok sayıda ekip ile müdahale ediliyor.


Şiddetli rüzgar nedeniyle zaman zaman alevlerin boyu metrelerce yüksekliğe ulaşıyor. Yangın nedeniyle duman altına kalan Bodrum’da, trafik akışı güvenlik güçleri tarafından kontrollü olarak sağlanıyor. Elektrik direklerinin yanması nedeniyle, kentin bazı bölgelerine enerji verilemiyor. İtfaiye ekipleri, araç girişine uygun olmayan yamaca karayolu kenarından hortumlarla müdahale etmeye çalışıyor.


Çok sayıda antik mezar ile tarihi kalıntıların zarar gördüğü yangın Bodrum Devlet Hastanesi ile tarihi Bodrum Antik Tiyatrosunu tehdit etmeye başladı. Makilik alanda başlayarak tarım arazilerine sıçrayan yangında şuana kadar 6 hektar alanın zarar gördüğü belirtildi.




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