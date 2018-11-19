Bodrum'da yaralar sarılıyor

Bodrum'da hafta sonu, kısa zamanda yağan yoğun yağış ile birlikte oluşan su taşkınları dolayısıyla bazı iş yerlerinde, konutlarda, araçlarda ve yollarda hasar meydana gelirken Bodrum Belediyesi yetkilileri, vatandaşların mağduriyetlerini gidermek için çalışma başlattı.

Bodrum'da 17 Kasım 2018 Cumartesi günü öğlen saat 13.00'ten itibaren başlayarak 24 saatte metrekareye yaklaşık 160 kg civarında yağış düştü. İlçeyi etkisi altına alan bu yağışın metrekareye düşen 120 kg'ı ise 18 Kasım 2018 Pazar günü 04.00 ile 07.00 saatleri arasında üç saat gibi kısa bir sürede yağdı.

Gece saatlerinde etkili olan şiddetli sağanak yağışın ardından Bodrum Kaymakamlığı bünyesinde kriz masası oluşturuldu. Yağışın başladığı saatlerden itibaren Bodrum Belediyesi'ne bağlı Fen İşleri, Temizlik İşleri, Park Bahçeler, Zabıta ve Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri ile iş makinelerinin tamamı göreve çağrılarak sahada çalışma başlatıldı. Yoğun yağış nedeniyle herhangi bir yaralanma ve can kaybının olmaması da sevindirici oldu.

Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon'un talimatıyla Bodrum Belediye Başkan Yardımcıları Taner Uslu, Kemal Orman ve belediye birim müdürleri, yağışın ardından mağdur olan vatandaşların yaralarını sarmak üzere kendi içlerinde ayrıca kriz masası oluşturarak acil durum planı yaptı. Gerek kaymakamlığa gerek ise de belediyeye bildirilen taleplere istinaden Bodrum Belediyesi yetkilileri, vatandaşlara yapılabilecek yardımları değerlendirdi. Vatandaşların mağduriyetlerinin giderilmesi için hummalı bir çalışma başlattı. Yağıştan dolayı zarar gören vatandaşlar, belediye yetkilileri tarafından ziyaret edildi.

Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Taner Uslu, vatandaşların mağduriyetlerini gidermek için çalışmaları sürdürdüklerini, Bodrum Belediyesi olarak vatandaşlara ellerinden gelen desteği vermeye devam ettiklerini ifade ederek, “Bodrum Belediyesi ekiplerimiz, Muğla Büyükşehir Belediyesi MUSKİ ve itfaiye ekipleri ile koordinasyon halinde sorunları büyük ölçüde giderdi. Bodrum Belediyesi olarak ayrıca mağdur vatandaşlarımıza ulaşarak sorunların giderilmesi için tüm ekiplerimiz ile birlikte seferber olduk. Evleri hasar gören bazı vatandaşlarımıza Bodrum Belediyesi olarak konaklama imkanı sunduk. Bodrum Belediye Başkanımız Mehmet Kocadon'un talimatıyla selin yaralarını sarmak için birlik içinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.

Hasar tespit talepleri 27 Kasım 2018 tarihine kadar Bodrum Kaymakamlığınca alınmakta ve hasar tespitleri ise Büyükşehir itfaiye ekipleri ve AFAD ekipleri tarafından yapılıyor.