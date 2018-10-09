Bodrum'da yaz devam ediyor

Hava sıcaklığının 28 derece ölçüldüğü Bodrum'da yerli ve yabancı turistler güzel havanın keyfini çıkardı. Ekim ayında denize girip güneşlenen turistler sıcak havanın tadını doyasıya çıkardı.

Bodrum'da yaz aylarının bitmesinin ardından sarı yaz dönemi başladı. Bodrum'da öğle saatlerinde hava sıcaklığı 28, deniz suyu sıcaklığı ise 20 dereceye kadar yükseldi. İlçedeki Kumbahçe, Paşatarlası, Gümbet ve Ortakent sahilleri başta olmak üzere Yarımada'daki plajlarda güneşlenen Bodrumlular ile ilçeye tatil için gelen yerli ve yabancı turistler yoğunluk oluşturuyor. Kimileri denize girip kum ve güneşin keyfini çıkarırken kimileri de kafeteryalarda içeceklerini yudumlayarak kitap okuyor.

Tatil için Bodrum'a gelen yabancı turistler ise havaların çok güzel olduğunu ifade ederek, "Bodrum'da bu mevsim çok güzel. Hava çok sıcak, denize girip serinliyoruz. Bodrum'a geldiğimiz için çok memnunuz" dedi.

Bodrum'da hava sıcaklıklarının bir süre daha mevsim normalleri üzerinde seyredeceği, önümüzdeki bir hafta boyunca da sıcaklıkların 28 derece olmasının beklendiği belirtildi.