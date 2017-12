Bodrum’da yılın son muhtarlar toplantısı yapıldı

Bodrum Belediye Başkanlığı tarafından düzenli olarak gerçekleştirilen muhtarlar toplantıları devam ediyor. Bodrum Belediyesi Herodot Kültür Merkezi’nde düzenlenen yılın son toplantısına Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon başta olmak üzere Bodrum Belediye Başkan Yardımcıları İsmail Altındağ, Taner Uslu ve Kemal Orman ile Bodrum Muhtarlar Derneği Başkanı Ahmet Cemil Gündüz, Bodrum Yarımadası’nda görev yapan mahalle muhtarları ve Bodrum Belediyesi Birim Müdürleri katıldı.

Başkan Mehmet Kocadon yıl boyunca birlik ve beraberlik içinde çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirterek, "Bizdeki birlik beraberlik hiçbir yerde yok. Buna siz de hep gözlerinizle şahit oluyorsunuz. Biz son derece mutluyuz. Herkesin kendisine göre savunduğu bir görüşü olabilir. Takdir etmek lazım, saygı duymak lazım. Ama söz konusu Bodrum olunca birlikte olabilmek kadar güzel bir şey de yok. Halk hiçbir zaman yanlışın yanında olmaz. Özellikle sizlerden gelen okul olsun, camiler olsun, anons sistemleri olsun, telefon, internet ve binalarınız konusunda da oldukça yardımcı olmuşuz. Bunları şöyle yıllık rakamlara vurduğumuzda Bodrum halkı için talepleriniz doğrultusunda aşağı yukarı yılda 650-700 bin liraya yakın bir bütçe ayırıyoruz. Son derece özveriyle çalışıyorsunuz. Elinizden gelen her türlü gayreti gösteriyorsunuz. Bizim de üzerimize düşen bir şey olursa her zaman yapmaya hazırız. Şu bir hafta on gün içinde yapabileceğimiz acil bir şeyler varsa ekiplerimiz hazır" dedi.

Toplantının ardından yeni yıl etkinliği düzenlendi.