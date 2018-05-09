Bodrum’da yol yapım çalışmaları sürüyor

Bodrum Belediyesi tarafından gerçekleştirilen ihalenin ardından başlayan çalışmalar yoğun bir şekilde sürüyor. Bodrum Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’nün denetiminde çalışan ekipler, Türkkuyusu Caddesi üzerindeki yol, kaldırım ve mazgalları tümüyle yeniliyor. Yolu parke taşlarıyla kaplayan ekipler, yayaların rahatça kullanımına uygun olacak şekilde kaldırım taşlarını da yenilerken, görme engelli vatandaşların kullanımı için de yolun başından sonuna kadar kabartmalı sarı şeritler döşeyerek, eskiyen mazgalları da yeni mazgallarla değiştiriyor.

İhaleyi alan firma Türkkuyusu Caddesi’ndeki çalışmaların tamamlanmasından sonra, Üçkuyular Caddesi’nin düzenlemeye başlayacak. Her iki caddede yapılan çalışmalarda toplam 4 bin 500 metrekare parke taşı, bin 500 metre bordür taşı, 2 bin 600 metrekare kaldırım taşı döşenecek. Çalışmalarda ayrıca 6.500 metre engelli şeridinin tamamlanarak kullanılmaya hazır hale getirilmesi planlanıyor.

Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon yarımadanın dört bir yanında çalışmaların aralıksız sürdüğünü ifade ederek, “Bodrum için, çalışmalarımızı aralıksız olarak sürdürüyoruz. Vatandaşlarımızın talep ve ihtiyaçları doğrultusunda Türkkuyusu Caddesi’nin alt ve üst yapı yenileme çalışmalarına başladık. Ekiplerimiz mevsimsel koşullara göre farklı dönemlerde farklı işler gerçekleştiriyor. Kış aylarında gerçekleştirilen büyük çaplı yol açma ve istinat duvarı yapım çalışmaları havaların ısınmasıyla yerini asfalt bırakıyor. Birçok noktada daha güzel bir Bodrum için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Halkımızın bize verdiği yetki ile Bodrum için çalışmaya, üretmeye ve mücadele etmeye devam ediyoruz.” şeklinde konuştu.