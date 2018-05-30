Bodrum’da zabıta denetimleri aralıksız sürüyor

Zabıta ekipleri tarafından yarımada genelinde son bir ayda yapılan denetimlerde, özellikle yaz sezonu ile birlikte kalabalıklaşan cadde ve çeşitli bölgeleri mesken tutan dilencilere yönelik denetimlere hız verdi. Ekipler, Kabahatler Kanununa göre 101 adet tespitte bulunarak işlem yaptı.

Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü ile de koordineli olarak çalışan ekipler, tespit ettikleri dilencilere anında müdahale ediyor. Bodrum Belediyesi Zabıta ekipleri ayrıca halk sağlığının korunması için son bir ayda Bodrum genelindeki 177 adet market ve fırın gibi işletmelerde gıda denetimlerinde bulunurken; denetimlerin devam ettiği belirtildi.

Yine son bir ay içerisinde Bodrum genelindeki 209 adet iş yerinde ruhsat denetiminde bulunuldu. Denetimler sonucunda 15 adet ruhsatsız işyeri tespit edildi.

Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, vatandaşın huzuru için belediye ekiplerinin aralıksız olarak çalıştığını ifade ederek, "Ekiplerimiz rutin işlemlerini aralıksız olarak devam ettiriyor. Dönemsel olarak değişen sorunlara da anında müdahale ediyor. Ben vatandaşlarımızdan, fark ettikleri aksaklıkları en kısa sürede ekiplerimize bildirmelerini rica ediyorum” dedi.