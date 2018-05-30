Diğer
Kategoriler
30 Mayıs 2018 16:03

Bodrum’da zabıta denetimleri aralıksız sürüyor

Bodrum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Bodrum halkının ve tatile gelen yerli yabancı turistlerin huzuru ve güvenliği için Bodrum yarımadası genelinde denetimlerini sürdürüyor.

Bodrum’da zabıta denetimleri aralıksız sürüyor

30 Mayıs 2018 16:03


Zabıta ekipleri tarafından yarımada genelinde son bir ayda yapılan denetimlerde, özellikle yaz sezonu ile birlikte kalabalıklaşan cadde ve çeşitli bölgeleri mesken tutan dilencilere yönelik denetimlere hız verdi. Ekipler, Kabahatler Kanununa göre 101 adet tespitte bulunarak işlem yaptı.


Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü ile de koordineli olarak çalışan ekipler, tespit ettikleri dilencilere anında müdahale ediyor. Bodrum Belediyesi Zabıta ekipleri ayrıca halk sağlığının korunması için son bir ayda Bodrum genelindeki 177 adet market ve fırın gibi işletmelerde gıda denetimlerinde bulunurken; denetimlerin devam ettiği belirtildi.


Yine son bir ay içerisinde Bodrum genelindeki 209 adet iş yerinde ruhsat denetiminde bulunuldu. Denetimler sonucunda 15 adet ruhsatsız işyeri tespit edildi.


Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, vatandaşın huzuru için belediye ekiplerinin aralıksız olarak çalıştığını ifade ederek, "Ekiplerimiz rutin işlemlerini aralıksız olarak devam ettiriyor. Dönemsel olarak değişen sorunlara da anında müdahale ediyor. Ben vatandaşlarımızdan, fark ettikleri aksaklıkları en kısa sürede ekiplerimize bildirmelerini rica ediyorum” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MUĞLA HABERLERİ
MUĞLA HAVA DURUMU
25
°
C
  • Perşembe
    25°C
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    30°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    30°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    32°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç