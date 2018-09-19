Bodrum'daki bot kazasında kayıp olan göçmenin cesedine ulaşıldı

Bodrum'dan yasa dışı yollarla Yunanistan'ın İstanköy adasına kaçmak isteyen mülteci botunun battığı olayda bir göçmenin daha cesedine ulaşıldı. 16 kişinin sağ kurtarıldığı mülteci faciasında ceset sayısı 3'e çıktı. Olayla ilgili 4 kişi ise gözaltına alındığı öğrenildi.

Dün Ortakent sahilinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın İstanköy adasına kaçmak isteyen mülteci botum 18 Eylül sabahı batmıştı. Suriye ve Irak uyruklu oldukları öğrenilen 19 mültecinin lastik botla denize açıldığı ve daha sonra battığı olayda sahil güvenliğin arama başlatmıştı. Mülteci botunun batması sonucunda denizde 2 kişinin cesedine ulaşılmış 16 mülteci ise son anda Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarılmıştı. 9 saat boyunca denizi didik didik arayan ekipler 2 kadın cesedine ulaşılmıştı.

1 ceset daha bulundu

Bugün, Bodrum Cumhuriyet Savcısı tarafından aramaların devam etmesi yönünde talimat alan Sahil Güvenlik ekipleri, botun battığı noktayı bularak tekrar arama gerçekleştirdi. Botun etrafından arama yapan Sahil Güvenlik ekipleri 1 kişinin daha cesedine ulaştı. Sahil Güvenlik botuna alınan Ceset savcılık tarafından incelendikten sonra Bodrum Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı.

Öte yandan Bodrum Cumhuriyet savcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamından 4 kişinin ise olayla ilgili gözaltına alındığı öğrenildi.