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08 Temmuz 2017 00:05

Bodrum’daki makilik yangın kontrol altına alındı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde tatil sitelerinin yakınında çıkan makilik yangını kontrol altına alındı.

Bodrum’daki makilik yangın kontrol altına alındı

08 Temmuz 2017 00:05


Edinilen bilgiye göre, Turgutreis Mahallesi Bağla mevkiinde makilik alan çıkan yangın evleri de tehdit etti. Yangının elektrik trafosunun patlaması yüzünden çıkan kıvılcımlar nedeniyle başladığı öğrenildi. Otluk ve makilik alana da sıçrayan yangın nedeniyle Kargı ve Bankevler sitelerinin arasındaki yaklaşık 5 hektarlık alanın kül olduğu öğrenildi.


Muğla Büyükşehir İtfaiye Grup Amirliğine bağlı çok sayıda itfaiye aracı ile Bodrum Orman İşletme Şefliğine bağlı arazöz ve yer ekiplerinin müdahale ettiği yangın sırasında sitelerdeki bazı evler boşaltıldı. Yangına müdahale etmeye çalışan site sakinlerinden 2 kişi dumandan etkilendi. Yaklaşık 3 saatte kontrol altına alınan yangın sırasında arazinin sarp ve rüzgar nedeniyle ekipler zor anlar yaşadı. Yazlıkçılarda bahçe hortumlarıyla evlerinin çevrelerini sulayarak kendilerini korumaya çalıştılar.


Yangın ile ilgili jandarma ve itfaiye ekipleri inceleme başlattı.




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