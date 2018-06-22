Saldırıyı gerçekleştiren zanlıların iki ayrı silah ile yakın mesafeden ateş ettiği ve olay yerinde 21 boş kovan bulunduğu öğrenildi.

Bodrum’da bulunan bir eğlence mekanı önünde gerçekleştirilen silahlı saldırıda şarkıcı Hacer Tülü ve işadamı Ali Ekber Sürensoy yaşamını yitirmiş, 4 kişi de yaralanmıştı. Yaşanan saldırının ardından olayı gerçekleştiren 4 zanlı Manisa girişinde kıskıvrak yakalanarak Bodrum Emniyetine getirilmiş ve ifadeleri alınmıştı. Zanlıların ilk ifadelerinde olayla ilgileri olmadığını, Bodrum’a tatil için geldiklerini söyledikleri öğrenilmişti.

Yakın mesafeden 8 kurşun

Savcılık incelemeleri ve otopsi raporunun ardından saldırı günü ile ilgili yeni detaylar ortaya çıkmaya başladı. Silahlı saldırının gerçekleştiği mekan önünde iki ayrı silaha ait 21 boş kovan bulundu. Pusuda bekleyen 4 kişinin Ali Ekber Sürensoy’un kapıda belirmesinin ardından harekete geçip iki ayrı silah ile yakın mesafeden ateş etmeye başladığı öğrenildi. Muğla Adli Tıp Kurumu’nda yapılan ön otopsideki ilk belirlemelere göre Sürensoy’a yapılan atışların vücuda çok yakın mesafede ‘bitişik atış’ denilen şekilde gerçekleştirildiği öğrenildi. Sürensoy’un vücuduna isabet eden 8 kurşunun sırt ve yan bölgelerden giriş yaptığı ortaya çıktı. Şarkıcı Hatice Tülü’ye isabet eden kurşunun ise boynundan girip sırt bölgesinden çıktığı öğrenildi.

Öte yandan, 4’ü Manisa’da biri Bodrum’da yakalanan 5 zanlının ifade ve sorgu işlemleri devam ediyor.