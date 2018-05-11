Bodrum’daki uyuşturucu operasyonunda 5 tutuklama

Edinilen bilgiye göre, Bodrum Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Turgutreis Mahallesi’nden gelen şikayetler üzerine mahalleyi izlemeye aldı. Yaklaşık 6 ay süren izlemede tebdili kıyafet ile mahallede görev yapan güvenlik güçleri mahallede uyuşturucu ticareti yapan herkesi tek tek belirledi. Oldukça detaylı bir çalışma yapan güvenlik güçleri turizm sezonu öncesi bonzai ve uyuşturucu sattığını belirlediği 7 kişinin adresine baskın yaptı. Yapılan eş zamanlı operasyona İ.Ö., O.M.D., S.O., V.D., E.Y., K.Ş. ve Z.Ö. isimli şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen 7 kişiden Z.Ö, V.D adli kontrollü serbest bırakılırken diğer 5 kişi ise tutuklandı.