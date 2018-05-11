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11 Mayıs 2018 18:53

Bodrum’daki uyuşturucu operasyonunda 5 tutuklama

MUĞLA (İHA) – Muğla’nın Bodrum ilçesinde düzenlenen operasyonda uyuşturucu gözaltına alınan 7 kişiden 5‘i tutuklandı.

Bodrum’daki uyuşturucu operasyonunda 5 tutuklama

11 Mayıs 2018 18:53


Edinilen bilgiye göre, Bodrum Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Turgutreis Mahallesi’nden gelen şikayetler üzerine mahalleyi izlemeye aldı. Yaklaşık 6 ay süren izlemede tebdili kıyafet ile mahallede görev yapan güvenlik güçleri mahallede uyuşturucu ticareti yapan herkesi tek tek belirledi. Oldukça detaylı bir çalışma yapan güvenlik güçleri turizm sezonu öncesi bonzai ve uyuşturucu sattığını belirlediği 7 kişinin adresine baskın yaptı. Yapılan eş zamanlı operasyona İ.Ö., O.M.D., S.O., V.D., E.Y., K.Ş. ve Z.Ö. isimli şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı.


Adliyeye sevk edilen 7 kişiden Z.Ö, V.D adli kontrollü serbest bırakılırken diğer 5 kişi ise tutuklandı.




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