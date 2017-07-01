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01 Temmuz 2017 19:17

Bodrum’daki yangın söndürüldü

Muğla’nın Bodrum ilçesinde makilik alanda başlayan ve rüzgarında etkisiyle büyüyerek yerleşim alanlarını tehdit eden yangın söndürüldü.

Bodrum’daki yangın söndürüldü

01 Temmuz 2017 19:17


Bodrum’un Gümbet Mahallesi Göktepe mevkiinde bulunan otluk ve makilik alanda öğleden sonra başlayan yangın, şiddetli rüzgarın da etkisiyle radyo-televizyon ve GSM vericilerine doğru ilerlemişti. Yangına Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ile Muğla Büyükşehir Belediyesine bağlı çok sayıda ekip ile müdahale edilmişti.


Çok sayıda antik mezar ile tarihi kalıntıların zarar gördüğü yangın Bodrum Devlet Hastanesi ile tarihi Bodrum Antik Tiyatrosuna ulaşamadan yoğum mücadele sayesinde kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında bir kafeste bulunan onlarca evcil güvercin yanmaktan son anda kurtarıldı. Makilik alanda başlayarak tarım arazilerine sıçrayan yangında şuana kadar 6 hektar alan zarar gördü.




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