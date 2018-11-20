Bodrumlu gaziler Çanakkale'de

Muharip Gaziler Derneği Bodrum Şubesi üyeleri, Bodrum Belediyesi tarafından düzenlenen organizasyonla Kurtuluş Savaşı'nın öncüsü Çanakkale Zaferinin kazanıldığı toprakları ziyaret etti.

Muharip Gaziler Derneği Bodrum Şube Başkanı Hasan Külcü ve dernek üyesi gazilerin katıldığı 43 kişilik heyet, Çanakkale Şehitlik Turu'nda Bodrumlu gaziler, Çanakkale Şehitliği, 57. Piyade Alayı Şehitliği ve Şehitler Abidesi gibi tarihimize ışık tutan önemli yerlere ziyaretlerde bulundu. Üç gün süren gezide gaziler, çağdaş medeniyet yolunu açan Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde geçmişi yad etmenin onurunu yaşadı.