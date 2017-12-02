Bodrumspor Etimesgut Belediyespor hazırlıklarını Ankara’da tamamladı

Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden Bodrum Belediyesi Bodrumspor, Etimesgut Belediyespor ile deplasmanda oynayacağı karşılaşma öncesi son antrenmanını Ankara’da gerçekleştirdi.

Ligde 15. Hafta mücadelesinde 3 Aralık Pazar günü Ankara deplasmanında Etimesgut Belediyespor ile karşılaşacak Bodrum Belediyesi Bodrumspor karşılaşma öncesi son antrenmanını Ankara’da gerçekleştirdi. Bu sabah Havayolu ile Ankara’ya geçen B.B.Bodrumspor, yarın (Pazar) oynanacak Etimesgut Belediyespor karşılaşması öncesi son antrenmanını Ankara Demir Spor Tesislerinde gerçekleştirdi. Antrenmanda pas çalışmasıyla ısınan oyuncular, sonrasında taktik ve şut çalışmalarıyla antrenmanı tamamladı. B.B.Bodrumspor daha sonra konakladığı otele geçerek maç kampına girdi. B.B.Bodrumspor’da sakatlıkları devam eden Çağrı Tekin, Muhammet Aran ve Emrah Öztürk Etimesgut Belediyespor maçı kadrosunda yer almazken, antrenmanda oyuncuların hırslı tavırları dikkatlerden kaçmadı.

13 Puanla 12. sırada bulunan B.B.Bodrumspor ile 10 puanla 14. sırada bulunan Etimesgut Belediyespor arasında 3 Aralık Pazar günü oynanacak karşılaşmanın başlangıç düdüğü 13.30’da çalacak. Etimesgut Belediyesi Atatürk Stadı’nda oynanacak karşılaşmayı Balıkesir bölgesi hakemlerinden Adnan Deniz Kayatepe yönetecek.