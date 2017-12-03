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03 Aralık 2017 17:03

Bodrumspor ve Etimesgutspor’dan anlamlı pankart

TFF 2.

Bodrumspor ve Etimesgutspor’dan anlamlı pankart

03 Aralık 2017 17:03

Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden Bodrum Belediyesi Bodrumspor Ankara deplasmanında Etimesgut Belediyespor’a 3-1 mağlup oldu.


Her iki takımda maç öncesi 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle üzerinde “Engel olma destek ol” yazılı pankartla sahaya çıktı.


Etimesgut Belediyesi Atatürk Stadı’nda 13.30’da başlayan karşılaşmayı Bodrum’dan gelen yaklaşık 100 taraftarda gelerek takımlarını 90 dakika boyunca desteklerken, yaklaşık 500 Etimesgut Belediyesporlu taraftarlarda takımlarını yalnız bırakmadı.


Her iki takım sahaya, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla üzerinde “Engel olma destek ol” yazılı pankartla çıkarken, karşılaşmanın ilk golünü 6. dakikada Etimesgut Belediyespor’dan Emrah Bozkurt attı. Golden sonra her iki takımda ortada bir oyun sergilerken dakika 24’de B.B.Bodrumspor Agah Oktay Yılmaz’ın golüyle beraberliği yakaladı. Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 beraberlikle sonuçlanırken, ikinci yarıda ev sahibi Etimesgut Belediyespor üstün oyununu 67’de Elçin Ilgaz ve 78’de Caner Yılmaz’ın attığı gollerle skora taşıdı. Kalan dakikalarda her iki takımda gol bulamayınca karşılaşma Etimesgut Belediyespor’un 3-1 üstünlüğü ile tamamlandı.


Alınan bu sonuçla B.B.Bodrumspor 13 puanda kalırken 13. sıraya geriledi. B.B.Bodrumspor ligde 16. hafta mücadelesinde 10 Aralık Pazar günü Bodrum Şehir Stadı’nda Eyüpspor’u konuk edecek.




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