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18 Haziran 2017 03:53

Bodrumspor yaz futbol okulu başlıyor

Bodrum Belediyesi Bodrumspor Kulübü tarafından her yaz açılan ’Yaz Futbol Okulu’ bu sene 19 Haziranda başlıyor.

Bodrumspor yaz futbol okulu başlıyor

18 Haziran 2017 03:53


Pazartesi, Çarşamba ve Perşembe günleri B.B.Bodrumspor’un Gümbet dolgu alanında bulunan tesislerinde başlayacak olan Yaz Futbol Okulu 2 grup halinde gerçekleştirilecek. 2007-2010 Doğumlu çocukların katılabileceği yaz futbol okulunda antrenmanlar belirtilen günlerde 18:30 ve 19:30 saatlerinde başlayacak. Yaz futbol okuluna katılacak öğrencilere ilk olarak temel futbol bilgisi öğretilerek, fiziksel gelişimlerine katkı sağlayacak antrenmanlar yaptırılacak. Yaz Futbol Okulu süresince devam edecek antrenmanlarda yetenekli olan öğrenciler ise B.B. Bodrumspor alt yapısında forma giyme şansı bulacak.


Yaz boyunca devam edecek yaz futbol okuluna Bodrum dışından tatile gelen öğrencilerinde katıldığı öğrenilirken, kayıtlarında yaz boyunca devam edeceği bildirildi.




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