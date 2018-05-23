Bodrumspor’da Engin İpekoğlu dönemi

Tarihinde ilk defa TFF 2. Lig’de mücadele eden B.B. Bodrumspor’da teknik direktörlüğe Engin İpekoğlu getirildi. Yeni sezon için Engin İpekoğlu ile anlaşan B.B. Bodrumspor Yönetim Kurulu, Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon ile makamında bir araya geldi.

Teknik Direktör Engin İpekoğlu, B.B. Bodrumspor Başkanı Rıza Karakaya ve yönetim kurulu üyelerinin yanı sıra İpekoğlu’nun yardımcılarının da katıldığı ziyarette yeni sezon hakkında sohbet edildi. 2017 - 2018 sezonun son haftalarında görev yapan Tarık Daşgün ile yolların ayrılmasının ardından Bodrumspor ile 2 yıllık sözleşme imzalayan Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın eski milli kalecisi Engin İpekoğlu, atılan imzaların her iki tarafa hayırlı olmasını diledi.

B.B. Bodrumspor Başkanı Rıza Karakaya ise hedeflerine doğru ilerlediklerini ifade ederek, "5 yıllık planlarımız doğrultusunda Amatör Lig’den Spor Toto 1. Lig’e çıkma aşamasına geldik. Bu hedef doğrultusunda Engin İpekoğlu hocamızla anlaşmaya vardık. Mehmet başkanımızla birlikte Bodrum halkının, Bodrumspor taraftarının böyle tecrübeli bir hocayla iyi bir takıma layık olduğunun kararını verdik. Bu anlaşmada başkanımız Mehmet Kocadon’un çok büyük katkısı oldu. Ona binlerce kez teşekkür ediyoruz. İnşallah Bodrumspor bu sezon oynadığı futbol ile birinci lige çıkacak ve ona destek olanların başını eğdirmeyecek diyorum. Taraftarımız şimdiden hazırlansın diyorum. İnşallah hep birlikte coşkulu bir futbol sezonu geçireceğiz. Buradan tekrar hocamıza, teknik ekibine ve camiamıza hayırlı olsun diyorum" dedi.

Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon da tecrübeli çalıştırıcı Engin İpekoğlu’na hoş geldin diyerek başladığı konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bodrumsporumuz tarihinde çok önemli başarılara imza attı. Özellikle son dönemde geldiği noktalar, yaptığı işler tarihe geçecek nitelikte. Bu yolda bizimle birlikte çalışacak olan Engin İpekoğlu’na Bodrumsporumuza hoş geldin diyorum. Yeni teknik kadromuzun Bodrum’a ve takımımıza hayırlı olmasını diliyor, Bodrumspor’a önümüzdeki sezonda başarılar diliyorum. Mücadele ruhumuzu kaybetmeden emin adamlarla hedefimize ilerleyeceğiz."