BodRUN Ultra Maratonu cumartesi günü gerçekleşecek

Konuyla ilgili düzenlenen basın toplantısına katılan Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, Unlimited Academy Koordinatörü Ali Cem Aktaş, Oryantiring Federasyonu Sportif Direktörü Veysel Güler ile Bodrum Bahçeşehir Koleji Kurucusu Selçuk Haşar katıldı.

Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, Bodrum’un artık süreklilik halinde spor yarışlarına ev sahipliği yapmakta olduğunu hatırlatarak, "Geçen hafta müthiş bir ekstrem yarışlarına ev sahipliği yaptık. Şimdi BodRUN’a ev sahipliği yapıyoruz. Önümüzdeki günlerde de dayanıklılık testinin yüksek olduğu hem yüzen, hem de koşan insanlara ev sahipliği yapacağız. Gerçekten spor turizminde Bodrum artık ismini duyurmaya başladı. Şöyle bir baktığımızda küçük rakamlarla başlattığımız bu yarışlar şu anda 900’ün üzerinde bir sporcu kitlesine ulaşmış durumda. Bu aynı zamanda spor turizminin Bodrum ekonomisine ne kadar büyük katkı sağladığının da bir göstergesi. Sadece Bodrum’a değil bütün Muğlamıza bu katkıyı sağlıyor. Bodrum ismi Türkiye’de değil bütün dünyada bilinen bir yer olduğu için insanlar incelemek araştırmak zorunda kalıyor bu yarışların nerede yapıldığını öğrenip gelmek için. Yurtdışından gelen yarışmacılarımızın dönüşünde hepsinin bizim birer turizm elçisi olduklarını hiçbir zaman unutmayalım. Onun için ben gerçekten Bodrum spor turizmine katkı veren, emek sarf eden ve her zaman bize desteklerini esirgemeyen değerli sponsorlarımıza Bahçeşehirimize, Çağdaş Holding’e ve bunun gibi bir çok sivil toplum örgütlerine bir defa daha teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten burada Bodrum’un ekonomisine ne kadar katkı sağladıkları konusunda bilinçli olmaları da beni son derece mutlu etmektedir." dedi.

Gerçek Turizm BodBodrum’da yapılıyor

Gerçekleşen turizmin gerçek turizm olduğunu belirten Başkan Kocadon, "Gerçek turizm yapan bir tek yer var, Bodrum. Her zaman söylüyorum, otelcilikle turizmi karıştırmayalım. Diğer yerlerde otelcilik yapılıyor, Bodrum’da turizm yapılıyor. Turizm, gelen bir turistin şehirle birlikte yaşaması, şehir ekonomisine katkı sağlaması demektir. Şu anda bakın, spor turizminin ne kadar turizmin gerçek bir değeri olduğunu ve Bodrum ekonomisine ne kadar katkı sağladığını hep beraber yaşamaktayız. Restoranlarımızda, taksicilerimizde, otellerimizde, eğlence kulüplerimizde hep beraber bunu yaşıyoruz ve özellikle yurtdışından gelen sporcularımız fırsat bulduğu zaman Bodrum’un tarihi ve kültürel yerlerini de gezmektedir. Onun için ben gerçek turizm yapan Bodrum’a ev sahipliği yapan ve sponsor olan bütün arkadaşlarıma bir defa daha teşekkür ediyor, yarışmacı arkadaşlara başarılar diliyorum ama özellikle bu sporun Bodrum’da yapılmasını sağlayan değerli genç kardeşlerime bir defa daha sevgi ve saygılarımı sunuyorum." şeklinde konuştu.

Oryantiring Federasyonu Sportif Direktörü Veysel Güler de koşulacak parkurların başlangıç ve bitiş noktalarıyla ilgili bilgiler verdi.