BodRUN Ultra Maratonu renkli geçti

30’da başladı. Sabah saatlerinde ise diğer kategorilerde yarışlar yapıldı. Yarışlara 7’den 70’e yüzlerce kişi katılırken, en dikkat çeken ise takım elbiseli ve köpeğiyle koşan oldu.

Ultra Maratonun ilk etabı gece yarısı Bodrum Belediye meydanından start aldı. Yerli yabancı yaklaşık 900 kişinin katıldığı etkinlik gündüz saatlerinde daha da renklendi. Yarışlarda 100, 50, 23 ve 10 kilometrelik koşular gerçekleştirildi. 23 km. koşu etabının startını Bodrum Kaymakamı Bekir yılmaz ve Belediye Başkanı Mehmet Kocadon verdi. Yaklaşık 200 çocuk için ise özel bir etap oluşturuldu. Düşe kalka koşan çocukların yanı sıra bazı miniklere aileleri destek olurken, bazı minikler ise sokak köpekleri ile birlikte koştu.

Start öncesi yarışmacılara başarılar dileyen Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, “Spora verdiğiniz katkılardan dolayı hepinize teşekkür ediyor, sizden sonra gelecek nesillere örnek olduğunuz için hepinizi en candan sevgilerle kutluyorum. İyi ki varsınız spor dostları, iyi yarışlar. Maratona renk katan sporcuların ortak amacı ise insanlara sporu sevdirmekti. Bunlarda biri olan ve takım elbiseli koşucu olarak tanınan Sporcu Hüseyin Burgaz yarışla ilgili şu ifadelere yer verdi “Amacımız, koşuyu sevdirmek, insanlara farklı kıyafetle koşabileceklerini göstermek istiyoruz" diye konuştu.

11 yabancı ülkeden ve Türkiye’nin farklı yerlerinden maratona gelen sporculara koşu sonrası madalya verildi.