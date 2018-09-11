Boğa güreşinin geliri eğitime harcandı

-Menteşe'nin Bayır Mahallesinde 29 Temmuz'da gerçekleştirilen boğa güreşlerinden elde edilen 21 bin 700 TL'lik gelir, Bayır İlköğretim okulunun boya badana işleri için harcandı.

Bayır Boğa Güreşleri Tertip Komitesi Başkanı Ali Turbalıoğlu tarafından, bu yıl 17'ncisi gerçekleştirilen Bayır Boğa Güreşleri organizasyonundan elde edilen gelirin Bayır ilköğretim okulunun boya badana işleri için harcandığı açıklandı. Menteşe Belediyesi'nin katkılarıyla Bayır Stadı'nda gerçekleştirilen güreşlerle ilgili Tertip Komitesi Başkanı Ali Turbalıoğlu yaptığı açıklamada;" Türk milletinin yüzyıllardır süren gelenekleri var. Bu gelenekler, zaman zaman insanlarımızın bir araya gelerek eğlenmesini sağlıyor. Bu geleneklerden biri de boğa güreşleri. Boğa güreşi geleneğimizi yaşatan ve sürdüren, destek veren herkese teşekkür ediyorum. Bu yıl ki güreşlerimiz Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı merhum İsmail Altındağ anısına yaptık ve elde edilen 21 bin 700 Tl'lik geliri Bayır İlköğretim okulunun boya badana işleri için harcadık. Destek olan Belediye Başkanlarımız Mehmet Kocadon ve Bahattin Gümüş'e, sivil toplum kuruluşlarına, güreşimize bilet alarak destek veren herkese teşekkür ediyorum" dedi.