Boğalar Yerkesik’in güvenliği için güreşti

Muğla’nın Menteşe ilçesine bağlı kırsal Yerkesik Mahallesinde düzenlenen geleneksel 32’nci boğa güreşlerine Aydın ve Muğla’dan 160 boğa katıldı. Güreşlerden elde edilecek gelir ile mahallenin güvenliğinin sağlanması için kamera sistemi kurulacak. 38 derece sıcağa rağmen Yerkesik 32’nci geleneksel boğa güreşlerini 7-8 bin kişi izlerken, boğalar arenada kıyasıya mücadele etti. Rakiplerinden kaçan boğalar heyecanlı anlar yaşatırken, galip gelen boğa sahiplerine kupa ve belirlenen miktarda para ödülü verildi. Boğa güreşlerinin ağalık seçimine 20 boğa sever katılırken, 2019 yılının ağası 100 bin lira ile Mahmut Bişen oldu.

Yerkesik Boğa Güreşleri Tertip Komitesi Başkanı Halil İbrahim Bişen, “Yerkesik Yörük kültürlü insanların yaşadığı bir beldedir. Çiftçilikten gelen boğa güreşi alışkanlığı şu anda biraz daha profesyonel hala gelmiştir. 32’ncisini yapıyoruz bu sene. Gelenek ve göreneklerimizi yaşatmak için elimizden geleni yapıyoruz. Bu konuda Turizm Bakanlığından, Hayvancılık Bakanlığından bu derneklere, bu aktiviteleri yapanlara destek bekliyoruz. Maliyetler çok yüksek. Ama o şartlarda olsa bile boğacılar, besiciler, boğa severler bu işe bütün gücü ile katkıda bulunuyor. Bu güreşlerin bir de aktivite olayı şu. Dostluk kardeşlik. Şu anda burada en az 7-8 bin insan var. İnşallah seneye 33’üncüyü yapacağız” dedi.