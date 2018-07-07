Boğaziçi Kavşağı sinyalizasyon bekliyor

Bölge Müdürlüğüne iletildiğini söyledi.

Milas-Bodrum karayolundaki Boğaziçi Kavşağı’nın kontrolsüz hali kazalara açık davetiye çıkarıyor. Geçtiğimiz aylarda kavşağı kullanarak Boğaziçi Mahallesi’nde giriş yapmak isteyen bir araçla aynı istikametteki bir aracın çarpışmasıyla kaza meydana gelmiş ve feci kazada, Tahsin Esentaş yaşamını yitirmişti. Yine aynı gün ve aynı kavşakta motosiklet ve otomobilin çarpışmasıyla trafik kazası yaşanmış ve kazada Hüseyin Özdemir ve Zeynep Özdemir isimli vatandaşlar yaralanmıştı.

Boğaziçi Kavşağı’nda sık sık yaralamalı ve ölümlü kazaların yaşanması vatandaşları tedirgin ederken; kaza üstüne kaza yaşanan kavşakta biran önce önlem alınması için vatandaşlar ve STK’lar ilgili mercilere şikâyet dilekçeleri gönderdi.

Daha önceki girişimlerde gündeme getirilen ışıklandırma taleplerinin kavşaktaki araç sayısı yetersizliği nedeniyle iptal edildiğini ifade eden Boğaziçi Koruma ve Güzelleştirme Derneği Başkanı Selçuk Yörük, gazetemize yaptığı açıklamada tehlikeli kavşakla ilgili yeni bir gelişme yaşandığını duyurdu.

“Muğla Valiliğimize ve Muğla İl Emniyet Müdürlüğümüze verdiğimiz dilekçelerle, Boğaziçi Kavşağı’ndaki tehlikeli durumu anlattık ve önlem talebimizi yineledik. Milas Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği sorumluluk alanında bulunan Milas - Bodrum Devlet Karayolu Boğaziçi kavşağında ölümlü, yaralanmalı ve maddi hasarlı trafik kazalarının meydana geldiğini belirttik.” diyen Başkan Yörük, Milas Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliğinin kavşakla ilgili düzenlediği raporda sinyalizasyon sisteminin gerekliliğine vurgu yapıldığını aktardı.

Raporun tehlikeli kavşakta önlem alınması için büyük önem taşıdığını ifade eden Yörük, rapora binaen Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü’nün biran önce çalışma başlatmasını beklediklerini belirterek şunları kaydetti: “İstasyon amirliğince düzenlenen raporlarda Boğaziçi kavşağında trafik levhalarından dolayı sürücülerin ana yoldan gelen araçları net göremediklerinden sürekli kaza riskinin bulunduğu ve turizm sezonunda kavşaktaki trafik yoğunluğunun arttığı ve beraberinde trafik kazalarında da artış olduğundan belirtilen kavşağa sinyalizasyon sistemi yapılmasının uygun olacağı talebi karşılık buldu ve rapor Karayolları 2. Bölge Müdürlüğüne bildirildi. Halkımız ve vatandaşlarımız devletimizin can ve mal güvenliği için gerekli önlemi almasını bekliyor.”