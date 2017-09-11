Boğaziçi sakinleri, mahkeme kararlarının uygulanmasını istiyor

Milas Cumhuriyet Başsavcılığı’na dilekçe ile müracaat eden mahalle sakinleri, alınan mahkeme kararlarının uygulanmasını talep etti.

Dava açan vatandaşlar adına adliye önünde bir açıklama yapan Boğaziçi Mahalle Muhtarı İbrahim Köksal; “70 yıl önce Dörttepe Köyü’nün Hisar Mahallesi iken 1988 yılında Boğaziçi Köy Muhtarlığı olarak tüzel kişiliği oluşan, yüzde 70’in üzerinde ve 19 sayılı Meclis Kararı’nda ‘Belediyemiz mücavir alan sınırları içinde ve dışında planı bulunmayan alanlarda uygulanacak İmar Yönetmeliği’nin 2’nci bölüm 4/4’ncü maddesine uygun olarak 31.10.1986 tarih ve 23.202 Sayılı Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Teknik Araştırma Genel Müdürlüğü’nün genelgesi doğrultusunda belediyemiz sınırları içerisinde kalan Boğaziçi Köyü’nün yerleşik alan tespitine ait kroki ve tutanakların onanmasına ve ayrıca yerleşik alan tespit sınırları içerisinde kalan yerlerde yapılaşmanın 2 kat, h=6.50 (20/40) olarak onanmasına oybirliği ile karar verilmişti” dedi.

Köksal; “Bu doğrultuda; Milas Belediye Meclisi’nin 21.03.2003 tarih ve 37 Sayılı Kararı ile 1/25000 ve 1/5000’e uyumlu 1/1000 ölçekli geçerli imar planı ve mevcut 1/5000 ölçekli kıyı düzenleme planına göre imar uygulaması (bugünkü belediye başkanının da o dönem meclis üyesi olarak imzası ile) yapılması onanmıştır. Onanan 1/1000’lik imar planında da yüzde 70’in üzerinde yerleşik alanda yapılaşmanın bulunduğu görülmektedir. Ancak imar onayını veren Milas Belediyesi tarafından köy yerleşim alanı olarak, kıyı kenar şeridi uygulamasıyla ilgili planı (10m+10m) 20 metre bakanlıktan onay alınmadan yürürlüğe girmiştir.

21.03.2003 tarihinde onanan imar planından sonra köy yerleşik alanında imarlı arsalar üzerine birçok konut ve turistik tesis yapılmış ve ruhsatlandırılmıştır. Ayrıca imar affından yararlanmış, kadastro ve tapu kayıtlarına 1980 öncesi konutlar da işlenmiştir. Birçok kişide bu imar uygulaması içerisinde Milas Belediyesi’nden aldıkları bilgi doğrultusunda köy yerleşim alanında konut yapma hayali ile imarlı arsalar almış, vergileri de arsa olarak ödemiş ve ödemeye devam edilmektedir.

Ancak, Milas Belediyesi’nin 07.12.2011 tarih ve 242 Sayılı Meclis Kararı ile “plan yeniden değerlendirilip, meclis kararı alınana kadar söz konusu imar planı ile ilgili yapı ruhsatı, imar durumu, diğer işlerle ilgili taleplerin, her türlü iş ve işlemlerin durdurulmasına” ilişkin kararı ile 1/1000’lik 8 yıl onanmış ve uygulanmış imar planı hiçbir gerekçe gösterilmeden durdurulmuştur.

2011 yılında alınan bu karardan sonra bugüne kadar, Boğaziçi yerleşik alanında imarın durdurulması sebebiyle bugüne kadar hiçbir inşaat yapılamadığı gibi, kamu altyapı (okul, elektrik, su, telefon, kanalizasyon, yol vs) da yapılamadığından mağdur duruma düşürülmüş bulunmaktayız.

Mahalli sakinleri olarak Milas Belediyesi’ne sorunun giderilmesine ilişkin taleplerimizi sürekli iletmemize rağmen çözüme kavuşturulamamış olup en son Boğaziçi’nde ikamet eden 67 kişi adına verilen toplu dilekçe ile tüm mağdurların bireysel başvurularından da sonuç alınamamıştır.

5272 Sayılı Belediye Kanunu’nun 24’ncü maddesine aykırı olan 07.12.2011 tarihli ve 242 Sayılı Meclis Kararı hakkında Muğla 1. İdare Mahkemesi’nde açılan; -2012/1165 esas, 2013/324 karar, -2014/68 esas, 2015/70 karar sayılı ve 2012/628 esas, 2013/325 karar sayılı davalar sonucunda İdare Mahkemelerinin verdiği yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararları ile Danıştay 6’ncı Dairesi’nin 2013/7732 esas, 2016/7970 sayılı onama kararı da belediyece uygulanmadığından mülkiyet sahibi olarak mağduriyetimiz artarak devam etmektedir.

Milas Belediyesi’nin Boğaziçi muhtarlığımıza yazdığı 21.07.2017 tarih ve 28174908/588/24256 sayılı yazılarında ise, 3621 Sayılı Kıyı Kanunu’na göre revizyon plan değişikliği yapılacağı belirtilmektedir. Bu duruma yapılacak revizyon planla (50m+50m) 100 metre uygulaması halinde 70 yıldır ikamet ettiğimiz mahallemizin tamamı yeşil alan haline dönüşmesi söz konusu olacaktır.

Boğaziçi Mahalle sakinleri olarak, 8 yıldır uygulanan imar planının uygulanmaya devam etmesini, bu konuda verilen mahkeme kararlarının uygulanmasını istiyoruz” dedi.

Yapılan açıklamanın ardından, bir bölümü adliye önünde, bir bölümü de adliye koridorlarında bekleyen yaklaşık 80 kişilik grup, Milas Cumhuriyet Başsavcılığına dilekçelerini teslim ettiler.