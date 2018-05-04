Diğer
Kategoriler
04 Mayıs 2018 12:18

Boğaziçi’nde el emeği, göz nuru ürünlerin sergisi açıldı

Muğla’nın Milas ilçesinde Halk Eğitim Merkezi ile Boğaziçi Koruma ve Güzelleştirme Derneği’nce ortaklaşa düzenlenen kurslarda kursiyerler tarafından yapılan el emeği, göz nuru ürünlerin sergisi açıldı.

Boğaziçi’nde el emeği, göz nuru ürünlerin sergisi açıldı

04 Mayıs 2018 12:18


Boğaziçi Mahallesi’nde düzenlenen yılsonu sergisinin açılış törenine, Milas Kaymakamı Eren Arslan, Milas Belediyesi Başkan Yardımcısı Zeynep Mat, Milas Cumhuriyet Başsavcısı Bilal Gümüş, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsa Bal, Mal Müdürü A. Güliz Akat, Boğaziçi Koruma ve Güzelleştirme Derneği Başkanı Selçuk Yörük, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Tunahan Bayram, protokol üyeleri ve mahalle sakinleri katıldı.


Boğaziçi Koruma ve Güzelleştirme Derneği Başkanı Selçuk Yörük ve İlçe Milli Eğitim Müdürü İsa Bal tarafından yapılan açılış konuşmalarının ardından plaket töreni düzenlenerek serginin açılışı yapıldı.


Açılış kurdelesinin kesiminin ardından katılımcılar stantları ziyaret ederek el emeği, göz nuru ürünleri incelediler.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MUĞLA HABERLERİ
MUĞLA HAVA DURUMU
30
°
C
Çok Bulutlu
  • Cumartesi
    Çok Bulutlu
    30°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    23°C
  • Pazartesi
    Kuvetli Sağnak Yağışlı
    23°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    28°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç