Boğaziçi’nde el emeği, göz nuru ürünlerin sergisi açıldı

Boğaziçi Mahallesi’nde düzenlenen yılsonu sergisinin açılış törenine, Milas Kaymakamı Eren Arslan, Milas Belediyesi Başkan Yardımcısı Zeynep Mat, Milas Cumhuriyet Başsavcısı Bilal Gümüş, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsa Bal, Mal Müdürü A. Güliz Akat, Boğaziçi Koruma ve Güzelleştirme Derneği Başkanı Selçuk Yörük, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Tunahan Bayram, protokol üyeleri ve mahalle sakinleri katıldı.

Boğaziçi Koruma ve Güzelleştirme Derneği Başkanı Selçuk Yörük ve İlçe Milli Eğitim Müdürü İsa Bal tarafından yapılan açılış konuşmalarının ardından plaket töreni düzenlenerek serginin açılışı yapıldı.

Açılış kurdelesinin kesiminin ardından katılımcılar stantları ziyaret ederek el emeği, göz nuru ürünleri incelediler.