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23 Temmuz 2018 15:24

Boğulan genci kurtarmak için seferber oldular

Bodrum’da denize giren yerli turist boğulunca sahilde bulunan vatandaşlar imdadına yetişti.

Boğulan genci kurtarmak için seferber oldular

23 Temmuz 2018 15:24

Sahilde bulunan tüm vatandaşlar 20 yaşındaki genci kurtarmak için seferber oldu.


Ankara’dan Bodrum’a tatile gelen Enver D. İsimli 20 yaşındaki genç, denizde boğulma tehlikesi geçirdi. Genci çevredeki vatandaşlar kurtardı. Olay bugün öğleden sonra Gümbet Sahili’nde yaşandı. Bir arkadaşı ile ilçeye tatile gelen Enver D. İsimli tatilci serinlemek için denize girdi. Yüzme bilmediği öğrenilen genç denize girdiği sırada ayağı deniz tabanındaki boşluğa gelince panikleyip boğulma tehlikesi geçirdi. Gencin çırpındığını gören sahildeki vatandaşlar, hemen denize koştu. Bilincini kaybetmek üzere olan Enver D. Yardımına koşan yaklaşık 20 kişi tarafından sahile getirildi. İhbar üzerine bölgeye gelen ambulansa alınan genç, Bodrum Devlet Hastanesi’ne kaldırılıp tedavi altına alındı.


İlk müdahalesi burada yapılan ve ilçe dışındaki başka bir hastaneye sevk edileceği bildirilen gencin, hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.




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