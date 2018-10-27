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Boğularak ölen hamile eşini son kez görmek istedi

Muğla’nın Bodrum ilçesinden, yasadışı yollarla Yunanistan’ın İstanköy Adası’na geçmeye çalışırken ölen Irak uyruklu kadının hamile olduğu ortaya çıktı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinden, yasadışı yollarla Yunanistan'ın İstanköy Adası'na geçmeye çalışırken ölen Irak uyruklu kadının hamile olduğu ortaya çıktı. 3 çocuk annesi ölen hamile kadını görmek isteyen eşinin yalvarışları yürekleri dağladı.


Turgutreis açıklarında fiber tekne ile Yunanistan'ın İstanköy Adası'na yasadışı yollarla geçmeye çalışan göçmenlerin bindiği tekne battı. 13 mültecinin bulunduğu teknenin batması sonucunda Ege Denizi'nde can pazarı yaşandı. Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarılan mültecilerden Irak uyruklu 3 çocuk annesi hamile kadın ise tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ölen hamile eşini görmeye gelen mülteci ise morgun önünden biran olsun ayrılmadı.


Yine battılar


Akyarlar Ali Hoca Burnu mevkisinde bir grup mültecinin fiber tekne ile denize açıldıkları ihbarı alan Sahil Güvenlik ekipleri olay yerine giderken Turgutreis Hüseyin Burnu'nda deniz üstünde yüzmeye çalışan mültecileri gördü. Can simidi atarak kurtardıkları Filistin ve Irak uyruklu kaçak göçmenleri Sahil Güvenlik Komutanlığına getirdi. 6 çocuk, 2 kadın toplam 13 kişi denizden çıkarıldı.


Son kez eşini görmek istedi


Kurtarılan mülteciler arasında Irak uyruklu 31 yaşındaki Mouch Navw isimli kadının durumunun ciddi olması nedeniyle 112 Acil Servis ekiplerince Bodrum Devlet Hastanesine sevk edildi. Hastaneye kaldırılan 3 çocuk annesi mülteci kadın yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Hamile olduğu öğrenilen kadının karnındaki bebeği ile öldüğünü duyan eşi ise gözyaşlarına boğuldu. Son bir kez eşini görmek isteyen mültecinin yalvarışları ise yürekleri dağladı.


Öte yandan kurtarılan 12 kişinin ise sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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