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Boğulmak üzere olan yavru köpekleri itfaiye kurtardı

Muğla’nın Seydikemer ilçesinde 9 yavru köpek, itfaiye ekipleri tarafından boğulmaktan kurtarıldı.

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde 9 yavru köpek, itfaiye ekipleri tarafından boğulmaktan kurtarıldı.


İlçeye bağlı Uğurlu Mahallesi'ndeki Seydikemer İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, yolun altındaki büzden köpek yavrusunun seslerinin geldiğini duyunca durumu okul idaresine bildirdi. Okul idaresi de durumu Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Seydikemer Grup Amirliği ekiplerine bildirerek yardım istedi. Olay yerine gelen ekipleri, büzün içinde bulunan 9 yavru köpeği kurtarmak için çalışma başlattı.


İtfaiye ekipleri, içerisinde su bulunan büze girerek yavru köpekleri kurtardı. Daha sonra annesi bulunan köpekler, koruma altına alındı.

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