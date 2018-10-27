Boksörler Datça'da buluştu

Datça Atatürk Kapalı Spor Salonunda 24-27 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilen Büyük Erkekler Ferdi Boks Şampiyonası 1’inci Grup Müsabakaları tamamlandı.
Datça Atatürk Kapalı Spor Salonunda 24-27 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilen Büyük Erkekler Ferdi Boks Şampiyonası 1'inci Grup Müsabakaları tamamlandı.
Turnuvanın açılışını yapan Datça Kaymakamı Mesut Çoban, “Türkiye'nin dört bir yanından şampiyonaya katılan sporcularımızı, hocalarımızı ve kıymetli hakemlerimizi burada ağırlamaktan, Datça'yı tanıtmaktan memnun olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Bu vesileyle tekrar sporcularımıza, hocalarımıza ve hakemlerimize başarılar diliyor, bundan sonraki müsabakalarda da yine sizleri Datça' da ağırlamaktan mutluluk duyacağımızı belirtmek istiyorum. Tekrar hoş geldiniz, başarılar diliyorum'' dedi.
24-27 Ekim arasında gerçekleşen şampiyonaya Afyon, Ankara, Aydın, Bartın, Bursa, Denizli Düzce, Erzurum, Eskişehir, Isparta, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Kütahya, Manisa, Muğla, Samsun, Tekirdağ, Uşak ve Zonguldak illerinden sporcu katıldı. Sporcular, 9 ayrı sıklette mücadele etti.
Derece Elde Eden Sporcular:
52 kilo Sıkletinde; Oğuzhan Kutlu İstanbul ,Yakup Akın Manisa ,Furkan Şahin Ankara
56 kilogram Sıkletinde; ; Serkan Sever İzmir ,Ramazan Olacak Bursa, Selçuk Eker İstanbul, Yusuf Sarıcan Denizli
60 kilo Sıkletinde; Ahmet Çıkot İstanbul, Uğurcan Yanardağ Ankara ,Sezai Buklı Kocaeli, Ferdi Güneş Uşak ,
64 kilo Sıkletinde; Yasin Yılmaz Bursa ,Adem Furkan Avcı İstanbul ,Sıtkı Işık Ankara ,Salih Gevaşlı Aydın,
69 kilo Sıkletinde; Yakup Şener İstanbul, Emin Gürsoy Aydın ,Bekir Deli Denizli, Murat Bilen Kocaeli
75 kilo Sıkletinde; Birol Aygün Zonguldak, Hakan Kaynar İstanbul ,Alperen Sefer Bursa, Emre Pandur Muğla ,
81 kilo Sıkletinde; Mehmet Nadir Ünal İstanbul ,M.Ufuk Tekneci Bursa ,Sefa Kaya Samsun, Mürşit Gökhan Özhan Isparta,
91 kilo Sıkletinde; Mehmet Topal Eskişehir, Akın Akmanoğlu Düzce, Erkan Yardımcı Aydın, 91+ kilo Sıkletinde; Deniz Güngör Manisa ,Farshad Samacı Eskişehir, Ali Can Alyüz Kocaeli ,Oğuzhan Soysal Samsun
Dereceye giren sporcular, Madalya ile ödüllendirildi. Ödülleri Muğla Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Spor Şube Müdürü Mutlu Uzun ,Datça Gençlik Hizmetleri İlçe Müdürü Reşit Sinan, Müsabakanın Baş Hakemi Ahmet Ali Şimşek, Başhekim Yardımcısı İbrahim Avcıoğlu, Muğla Boks İl Temsilcisi Yusuf Işık ' taktim etti.
Ayrıca, dereceye giren sporcular Aralık ayında Balıkesir' de yapılacak olan, Türkiye Büyükler Ferdi Boks Şampiyonasına katılmaya hak kazandı.