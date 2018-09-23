Boşandığı eşini öldüren zanlı tutuklandı

Muğla'nın Menteşe İlçesinde, Muğla Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesinde çalışan 35 yaşındaki iki çocuk annesi Fulya Arpat, bir yıl önce boşandığı eşi Jeoloji Mühendisi Turgut Karagöz tarafından boğarak öldürmesinin ardından polise teslim olmuştu.

Turgay Karagöz Emniyetteki sorgusunun ardından bugün Muğla Adliyesi'ne sevk edildi. Emniyette ifade vermeyen ve susma hakkını kullanan Turgay Karagöz, çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanma talebi ile mahkemeye sevk edildi. Mahkemece planlayarak kasten adam öldürme suçundan tutuklanan Turgay Karagöz cezaevine gönderildi.

Öte yandan eski eşi tarafından boğularak öldürülen 35 yaşındaki Fulya Arpat Muğla'da son yolculuğa uğurlandı. Menteşe Kurşuncu Camiinde öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazına Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, Fulya Arpat'ın babası emekli öğretmen Abdullah Arpat'ın öğretmen arkadaşları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Fulya Arpat'ın cenazesi şehir eski mezarlığında toprağa verildi.