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Boşandığı karısını boğarak öldürdü

Muğla’nın Menteşe ilçesinde, 35 yaşındaki iki çocuk annesi Fulya Arpat, bir yıl önce boşandığı eşi Turgut K.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde, 35 yaşındaki iki çocuk annesi Fulya Arpat, bir yıl önce boşandığı eşi Turgut K. tarafından boğularak öldürüldü.


Olay, Menteşe ilçesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan Bakkaloğlu apartmanında gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, Turgut K. bir yıl önce boşandığı eşinin oturduğu eve gece saat 04.00 sıralarında geldi. Anahtarı ile eve giren Karaöz, eşini boğarak öldürdü ve karakola giderek teslim oldu. Karaöz'ün polis ekiplerine evi göstermesinin ardından olay yerine ambulans ekipleri ve cenaze nakil aracı sevk edildi.



Yakınları sinir krizi geçirdi


Eski eşi tarafından öldürülen Fulya Arpat'ın anne ve babası olay yerine geldi. Kızlarının öldürüldüğünü öğrenen anne, baba ve yakınları sinir krizi geçirdiler. Kızını kaybetmenin üzüntüsünü yaşayan baba emekli öğretmen Abdullah Arpat'ın feryatları, çevredeki vatandaşları gözyaşlarına boğdu.



Adli Tıp Kurumuna gönderildi


Olayın yaşandığı apartmana olay yeri inceleme ekipleri, 112 Acil Sağlık ekibinin ardından nöbetçi savcı geldi. Nöbetçi savcının olay yerindeki ilk incelemesinin ardından Fulya Arpat'ın cansız bedeni Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.



Zanlı sağlık kontrolüne götürüldü


Eski eşini oturduğu evde boğarak öldürdüğü ileri sürülen Turgut K. olaydan sonra teslim olduğu Muğla Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sağlık kontrolünden geçirilmek üzere hastaneye sevk edildi. Turgut K.'nin eşini öldürme sebebi ile ilgili soruşturmanın çok yönlü devam ettiği açıklandı.

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