Böyle aday adaylığı başvurusu görülmedi

Fethiye Karaçulha Belediyesi'nde 1994-1999 ve 2009-2014 yılları arasında belediye başkanlığı yapan ve 2013 yılında düzenlediği deve güreşlerinde, devenin üstünden düşmesiyle gündeme gelen Yusuf Çaylı, yine ilginç bir etkinliğe imza attı.

AK Parti ilçe teşkilatına aday adaylığı başvurusunda bulunacak olan Yusuf Çaylı için, Fethiye'nin en büyük alanı olan Salı Pazarı'nda ellerinde AK Parti ve Türk bayrakları ile yaklaşık bin kişi toplandı. Yöresel kıyafetler içerisindeki kadınlar, davul zurna eşliğinde oyunlar oynarken, aday adayı başvurusunda bulunacak olan Yusuf Çaylı ve eşi Şerife Çaylı'ya eşlik ettiler. Aydın'dan getirilen develer de ilginç görüntüler oluşturdu.

"Fethiye'nin şekli değişecek"

AK Parti Fethiye Belediye Başkan aday adayı olan Yusuf Çaylı Salı Pazarı'nda bir konuşma yaptı. Çaylı, “Daha işin birinci basamağındayız. İnşallah Aralık'ın ilk haftası belediye başkan adayı netleşecek. O zaman daha güçlü, Fethiye aşkıyla bu işi sizlerle başaracağız. Ben iki dönem Karaçulha'da belediye başkanlığı yaptım. Karaçulha, Fethiye'nin en büyük beldesidir. Karaçulha'da hiç bana oy vermiş vermemiş diye ayırmadım. Herkese kucak açtım, 16 senedir Fethiye iyi yönetilmiyor demiyorum. Hepsi, geçmiş belediye başkanları bizim değerli arkadaşlarımız. Ölenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Ayakta iki tane başkanımız var. Şakir Kandönmez, Behçet Saatcı da var. Onlara sağlık diliyorum. Ama 31 Mart'ta şahlanarak çıktığımızda Fethiye'nin çehresi değişecek. Yapacak olduğum projeleri burada söylemek istemiyorum. İnşallah sırayı aldıktan sonra açıklayacak olduğum projeler herkesin gönlünde, kalbinde şaha kalkacaktır” dedi.

Fethiye'nin mevcut haliyle il olmasının imkansız olduğunu vurgulayan Çaylı, “Fethiye il olacak diyorlar. Fethiye bu haliyle il olmaz arkadaşlar, kardeşlerim. Aklınızı başınıza devşirin. İl olmasını istiyoruz ama şu konjonktürle il olmaya müsait değiliz. Neden olmaz? Çarşıya düğün alışverişine geliyorum, araba park edecek yer yok. Böyle il olur mu Allah aşkına? Fethiye'de AK Parti'yi kazandıracaksınız, otoparkı da çözeceğiz, bütün sorunları çözeceğiz. Ondan sonra il olma yolunu sizlerle birlikte ben açacağım” dedi.

Develer eşliğinde yürüdü

Salı Pazarı Alanı'ndan AK Parti İlçe Teşkilatı'na doğru yaklaşık bin kişi ve Aydın'dan getirilen develerle yürüyüşe geçen Yusuf Çaylı'ya çevredeki vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi. Develeri gören vatandaşlar bol bol fotoğraf çektiler. Yusuf Çaylı, AK Parti Fethiye ilçe başkanlığına gelerek dosyasını ilçe yönetimine verdi. Burada da kısa bir konuşma yapan Yusuf Çaylı, bazı kişilerin kendisine engel olmaya çalıştığını belirterek, kimsenin böyle bir şey yapmamasını istedi.

"Biz Yörük'üz, deve bizim için önemli"

Çaylı, başvurusunun ardından yine sevenleriyle birlikte Salı Pazarı alanına döndü. Burada develerle fotoğraf çektiren Çaylı, develerle yürüyüşüne açıklama getirdi. Çaylı, "Bizde her zaman ata sporu yağlı güreşler ile Yörük göçleri vardır. Çünkü; Biz Yörük'üz. Biz de bu kültürü yaşattığımızı göstermek için develeri getirdik. Bir çocuk anne bunlar ne diye sordu. İşte bu çocuklarımız bu kültürü görsün istiyoruz, eğer belediye başkanı olursam böyle etkinliklere imza atacağız" dedi.