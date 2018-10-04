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Böyle hırsızlık görülmedi: 40 bin dolarlık pırlanta yüzüğü yutarak çaldı

Muğla’nın Marmaris ilçesinde yaşanan bir hırsızlık olayı bu kadar da olmaz dedirtti.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde yaşanan bir hırsızlık olayı bu kadar da olmaz dedirtti. İlçeye gelen İrlandalı turist, müşteri gibi gittiği kuyumcuda 40 bin dolarlık pırlanta yüzüğü yutarak çaldı. Hastanede röntgeni çekilen turistin çaldığı değerli yüzük karnında bulundu.


Güvenlik kamerasına da yansıyan ilginç olay dün öğlen saatlerinde meydana geldi. Müşteri gibi geldiği sarraf dükkanında değerli yüzüklere bakan 54 yaşındaki İrlandalı turist Lan Campel, bir yüzüğü avucunun içine sıkıştırdı. Durumu fark eden sarraf şahsın çaldığı yüzüğü almak isteyince İrlandalı turist, yaklaşık 250 bin lira değerindeki pırlanta taşı ağzına atıp yuttu. Gözaltına alınan turist midesindeki taşın çıkartılması için hastanede gözetim altına alındı. Hırsızlık olayı ise güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

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