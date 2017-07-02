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02 Temmuz 2017 19:04

Boynunu kestiği kadına, havalimanında sürpriz evlenme teklifi yapmıştı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde geçtiğimiz aylarda yurt dışından gelen İngiliz sevgilisine havalimanında evlenme teklifi yapan Fatih Z.

Boynunu kestiği kadına, havalimanında sürpriz evlenme teklifi yapmıştı

02 Temmuz 2017 19:04

sevgilisinin boynunu kesti.


18 Nisan’da Milas-Bodrum Havalimanı’nda İngiliz sevgilisi Faiza Drid’e sürpriz evlenme teklifi yapan aşçı Fatih Z. bugün sevgilisi Faiza Drid’e çam şişe ile boynunu keserek yüzünden yaraladı. Fatih Z. Havalimanını mumlarla süsleyip, gülle “Will you marry me’ (Benimle evlenir misin?) yazısı ile sevgilisi Faiza Drid’i karşılamıştı. Dizlerinin üzerine çöküp evlenme teklifi yapan Fatih Z.’nin bu davranışı İngiltere’nin başkenti Londra’da bir süper markette müdürlük yapan Drid’i çok sevindirmiş ve boynuna sarılarak ‘Evet’ demişti.


3 ay sonra boynunu kesti


Lüsk bir vip araçla evlerinin yolunu tutan çift şiddetli geçimsizliğe başladı. Gece 04.00 sularından Bitez Mahallesi’nde buluşan Fatih Z. ve Faiza Drid tartışmaya başladı. Tartışmanın şiddeti ile elinde bulunan şişeyi kıran Fatih Z., Drid’in önce boynunu kesti daha sonra yüzünden yaraladı. Olayın ardından bölgeden uzaklaşan Fatih Z. 5 saatlik aramanın ardından Turgutreis Mahallesi’ndeki evinde yakalandı.


Faiza Drid, Bodrum Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralarının derin olması nedeniyle, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Drid’in durumunun ağır olduğu ve yoğun bakım ünitesinde tedaviye altında olduğu öğrenildi.




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