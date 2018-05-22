Bozüyük Kültür Evi ve Osman Hamdi Bey Evi’ne ziyaretçi akını

Kırsal turizm alanında yoğun hareketliliğin yaşandığı Bozüyük ve Turgut mahallesinde tarihi ve kültürel değerleri içinde barındıran, yöreye ait etnografik eserlerin sergilendiği Bozüyük Kültür Evi ve Osman Hamdi Bey Evi’nde yaz sezonunun yaklaşmasının yanı sıra Müzeler Haftası nedeniyle ziyaretçi sayıları artmaya başladı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Bozüyük Kültür Evi’ni Nisan ayında 2 bin 892 kişi, 21 Mayıs’a kadar da bin 857 kişi ziyaret etti. Osman Hamdi Bey Evi’ni ise Nisan ayından bu güne kadar bin 288 kişi ziyarette bulundu.

Yerli ve yabancı turistlerin yanı sıra kurum, kuruluş ve sivil toplum kuruluşları da alanlara çeşitli etkinlikler kapsamında ziyaret gerçekleştiriyor. Son olarak Muğla Müzesi yetkilileri ve 15 kişilik heyet, 1982 yılından bu yana 18-24 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Müzeler Haftası nedeni ile Osman Hamdi Bey tarafından ilk kazı evi niteliğindeki Osman Hamdi Bey Evi’ni ziyaret ettiler.