Diğer
Kategoriler
22 Mayıs 2018 16:34

Bozüyük Kültür Evi ve Osman Hamdi Bey Evi’ne ziyaretçi akını

Muğla Büyükşehir Belediyesi Bozüyük Kültür Evi ve Osman Hamdi Bey Evi, Müzeler Haftası nedeniyle ziyaretçi akınına uğradı.

Bozüyük Kültür Evi ve Osman Hamdi Bey Evi’ne ziyaretçi akını

22 Mayıs 2018 16:34


Kırsal turizm alanında yoğun hareketliliğin yaşandığı Bozüyük ve Turgut mahallesinde tarihi ve kültürel değerleri içinde barındıran, yöreye ait etnografik eserlerin sergilendiği Bozüyük Kültür Evi ve Osman Hamdi Bey Evi’nde yaz sezonunun yaklaşmasının yanı sıra Müzeler Haftası nedeniyle ziyaretçi sayıları artmaya başladı.


Muğla Büyükşehir Belediyesi Bozüyük Kültür Evi’ni Nisan ayında 2 bin 892 kişi, 21 Mayıs’a kadar da bin 857 kişi ziyaret etti. Osman Hamdi Bey Evi’ni ise Nisan ayından bu güne kadar bin 288 kişi ziyarette bulundu.


Yerli ve yabancı turistlerin yanı sıra kurum, kuruluş ve sivil toplum kuruluşları da alanlara çeşitli etkinlikler kapsamında ziyaret gerçekleştiriyor. Son olarak Muğla Müzesi yetkilileri ve 15 kişilik heyet, 1982 yılından bu yana 18-24 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Müzeler Haftası nedeni ile Osman Hamdi Bey tarafından ilk kazı evi niteliğindeki Osman Hamdi Bey Evi’ni ziyaret ettiler.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MUĞLA HABERLERİ
MUĞLA HAVA DURUMU
32
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    32°C
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    28°C
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    28°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    26°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç