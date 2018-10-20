Bozüyük'te Kitre Bebek kursu

Muğla Bozüyük'te Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma Eğitim Genel Müdürlüğünün desteği ile düzenlenen “Bozüyük Geleneksel Giysili Bebek Kursu (Kitre Bebek Kursu)”

sertifika dağıtım töreni gerçekleştirildi.

Bozüyük Eski Belediye Binasında düzenlenen sertifika dağıtım törenine Vali Vekili Fethi Özdemir, Yatağan Kaymakamı Hayrettin Çiçek, Yatağan Belediye Başkanı Hasan Haşmet Işık, İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Filiz Karacaağaç, Muğla Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Koray Özcan ve kursiyerler katıldı.

Usta Öğretici Hasan Şimşek tarafından verilen 680 saatlik Bozüyük Geleneksel Giysili Bebek kursunu başarı ile tamamlayan 25 kursiyere sertifikaları Vali Vekili Fethi Özdemir ve diğer protokol üyeleri tarafından verildi.

Muğla'ya kültürel nitelikli hediyelik eşya kazandırmak ve kırsaldaki kadınlara istihdam sağlamak amacıyla açılan kursta, kursiyerler tarafından tasarlanan ürünler, Bozüyük'te Ticaret Odası tarafından yapılan stantlarda satışa sunuldu. Aynı zamanda kursiyerlerin yapmış oldukları folklorik bebekler yurt içi ve yurt dışı tanıtım fuarlarında değerlendirilecek.