Briç ustaları Köyceğiz'de buluştu

Köyceğiz'de bu yıl 23'üncüsü gerçekleştirilen “Köyceğiz Briç Festivali” sona erdi.

Köyceğiz Kordonunda yapılan briç festivaline ülke genelinden 200 sporcu katıldı. Çekişmeli geçen şampiyonada 4 gün süresince 4 adet turnuva yapıldı. Briç severler turnuva boyunca yapılan etkinliklerle Köyceğiz'in güzel doğasını tanıma fırsatı buldu.

Toplamda 48 kupanın yer aldığı şampiyonada Köyceğiz Briç Takımı 14 kupa kazandı. Köyceğiz'i İzmir ve Bodrum takımları takip etti.

Köyceğiz Belediye Başkanı Kamil Ceylan, ilçede yaptığımız kültürel ve sosyal etkinliklerimizin en köklü festivali 23 yıldır süregelen briç festivalimize bu yıl yüksek katılım bizi çok mutlu etti. Turnuva süresince katılan briç severlerimizi ilçemizde misafir etmekten memnuniyet duyduk. Köyceğizspor kulübümüzün takımının çok sayıda kupa alması da ayrıca bizi mutlu etti. Takımımızı ve sporcularımızı kutluyorum.” dedi.

Festival, tarihi Köyceğiz Konağı'nda düzenlenen gala gecesi ile sona erdi.