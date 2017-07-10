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10 Temmuz 2017 11:58

Bu levhayı gören duruyor

Muğla’nın Seydikemer ilçesine bağlı Dont Mahallesinin isim levhası yoldan geçen tatilcilerin ilgisini çekiyor.

Bu levhayı gören duruyor

10 Temmuz 2017 11:58


Levhayı gören tatilciler hemen aracını durdurarak, levhanın yanında telefonlarıyla özçekim yapıyorlar. Levhanın fotoğrafları sosyal medyada hızla yayılırken, adı fenomen levha olarak adlandırılıyor. Birçok tatilci de özellikle levha için bu yoldan geçecekleri yorumlarını yapıyorlar.


Yayla Esenköy adını taşıyan bu mahalle, 2015 yılında imza toplayarak daha önce bilinen ismi Dont’a dönmek için Seydikemer Belediyesi’ne başvurmuş ve kabul edilmişti. Aynı yıl levhalar değiştirilirken, yüzlerce fotoğraf sosyal medyada yer almaya başladı. Don’t İngilizce’de olumsuzluk anlamı katıyor.




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