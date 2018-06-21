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21 Haziran 2018 09:46

Bu mevsimde çıkınca bakan bir daha baktı

Muğla ve Ege yöresinde Ekim, Kasım ve Aralık aylarında yağmur sonrası doğal olarak çamlık alanlarda çıkan çıntar mantarı ilk defa Haziran ayında pazara inerken, vatandaşlar kilosu 30 lira olan mantarı satın almak yerine gerçek mi diye baktı.

Bu mevsimde çıkınca bakan bir daha baktı

21 Haziran 2018 09:46


Muğla ve Ege yöresinin ormanlık alanlarında doğal olarak yetişen çıntar mantarı, mevsimi olan Ekim - Aralık aylarında kırsal mahallelerdeki vatandaşlar tarafından satışa sunuluyordu. Muğla’ya has çıntar mantarının tanıtımı için geçen yıl Muğla’nın merkez ilçesi Menteşe Belediyesi tarafından ilk defa Çıntar Festivali düzenlenmiş ve vatandaşlara odun ateşinde közlenmiş 100 kilo çıntar ve çıntar böreği ikram edilmişti.


Mevsiminin dışında yetişen çıntar mantarı Köyceğiz Sandras Dağı’ndan Emre Çimen isimli vatandaş tarafından toplandı ve kilosu 30 liradan satışa sunuldu. Emre Çimen, “Çıntar mantarı genellikle sonbahar yağmurları sonrası çıkar. Yaz sezonunun sonunda özellikle çamlık ve ormanlık alanlarda doğal olarak yetişir. Ben ilk defa Haziran ayında çıntar mantarının çıktığına şahit oldum. Köyceğiz’den Merkez ilçe Menteşe’ye satmak için getirdim. Görenler önce inanamadı. Geçen yıldan kalma sandılar. Fakat saplarındaki tazeliği görünce inanamadılar. Kilosu mevsim dışı olduğu için 30 liradan satıyorum. Bakan çok ama alan çok az” dedi.


Çıntar mantarının tamamının Muğla’daki bir restoran işletmecisi tarafından satın alındığı öğrenildi.




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