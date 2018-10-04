Bu üniversitede okuma şartı 60 yaş ve üzeri olmak

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Yaşlılık Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından uygulanan proje ile yaşları 60 ile 92 arasında değişen vatandaşlar ‘Tazelenme Üniversitesi'nde eğitime başladı. ‘Tazelenme Üniversitesi'ne kayıtlar devam ederken şu ana kadar Muğla'nın Bodrum, Marmaris, Fethiye gibi turistik ilçelerinden 100'ün üzerinde öğrenci kaydı yapıldı.

Teorik bilgilerin dışında beden eğitimi ve güzel sanatlar dallarında da eğitim verilecek Tazelenme Üniversitesi 4 yıl sürecek. 4 yıl sonunda sembolik de olsa öğrencilere sertifika verilecek. 60 yaş üzeri öğrencileri kabul eden Tazelenme Üniversitesinin bu yıl ilk dersini Yaşlılık Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Muammer Tuna verdi. Ders, motivasyonu arttırmak amacıyla alkışlarla başladı.

"Bu bir sosyal sorumluluk projesi"

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Yaşlılık Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Muammer Tuna, Tazelenme Üniversitesinin bir sosyal sorumluluk projesi olduğunu söyledi. Tuna, "Tazelenme Üniversitesi 60 yaş üstü vatandaşlara yüksek öğrenim vermeyi amaçlayan ve onların aktif yaşlanmasını hedefleyen bir sosyal sorumluluk projesidir. Burada iki tür dersimiz var. Birincisi teorik dersler. Bunun amacı mental aktivite. Yani akıl zihni aktif tutmak. Bir de fiziksel aktivite var beden eğitim dersleri gibi. Bununla da fiziksel aktivite sağlamak istedik. Bu iki araç yolu ile biz yaşlılarımızı aktif tutmaya çalışıyoruz" dedi.

100 öğrenci ile ilk ders

Prof. Dr. Tuna, 15 Ekim tarihine kadar kayıtların devam ettiğini belirterek, "Şu anda ilk dersimize yaklaşık 100 öğrenci katıldı. Toplam 150 öğrenciye ulaşmasını tahmin ediyorum. 75 birinci sınıf, 75 ikinci sınıf olmak üzere. Burada temel bir şartımız var. 60 yaş üstü olmak ve en az lise mezunu olmak. Meslek olarak da ağırlıklı olarak emekli öğretmenlerden oluşuyor. Diğerleri de profesyonel meslek dediğimiz doktor, mühendis, avukat, eczacı gibi meslekler var" dedi.

"İlkokula giden öğrenciler gibiyim"

Gençliğinde üniversite okumak istemesine rağmen okuyamadığını belirten Güler Karol, hayallerini Tazelenme Üniversitesi ile gerçekleştirdiğini söyledi. Karol, "Küçükken kardeşim üniversiteye yazılacak okuyacak. Ama ben de okumak istiyorum. Evde bir kişinin okuması gerektiği için beni yazdırmadılar. Kardeşim Edebiyat Fakültesini bitirdi. Ben dışarıdan liseyi bitirdim. Çalıştım emekli oldum. Şu andaki Tazelenme Üniversitesini duyunca müthiş sevindim. Çünkü yaşamak istediğim bir olaydı. Çok mutluyum. Çok ciddiye alıyorum. Hocalarım ne derse onu yapacağım. İlkokula giden öğrenciler gibiyim" dedi.

"Sağlığıma kavuştum"

Bir dönem Muğlaspor Kulüp Başkanlığı da yapan Eminer İçten, bozulan sağlığını Tazelenme Üniversitesi ile yeniden kazandığını söyledi. İçten, "İyi ki gelmişim. Tıp dersinde benim ihtiyacım olan sağlığım için gerekli olan beslenme ve davranış şekilleri anlatılınca kaybettiğim sağlığımı tekrar kazanabileceğimi, bu derse devam edersem burada öğrendiklerim ile hem bedensel olarak hem de fiziksel olarak sağlığımı tekrar kazanabileceğim inancına sahip oldum. Burasının ne kadar faydalı olduğunu, örnek olarak beni almalarını söylüyorum. İyi ki gelmişim diyorum, iyi ki bu okul açılmış emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kaydetti.

"Fikirlerimiz tazelemek için geldim"

Tazelenme Üniversitesinin ikinci sınıf öğrencisi Avukat Sevinç Göçügenci, "Tazelenme Üniversitesinde öğrenci olmaktan dolayı çok mutluyum. Çok da doluyum. Gelme nedenim fikirlerimizi tazelemek, kendimize enerji toplamak, arkadaşlar ile sosyalleşmek, beraber olup dayanışma içinde olmak. Talebelerden daha fazla her gün derslerimize geldik. Haftanın üç günü bütün derslere geldik. Buradaki öğretim görevlisi arkadaşlarımız tarafından burada ders verilmekte. Felsefe dersi, psikoloji dersi, beden eğitimi dersi, diyabet dersi, dinler tarihi dersi. Özellikle dinler tarihi dersi hocamız bize hem çok iyi bilgi veriyor, hem motive ediyor, hem de bizi eğlendiriyor" dedi.