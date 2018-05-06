Bugün Muğla’da yaşandı

Muğla ilçe merkezinde saat 16.10 sıralarında başlayan sağanak yağmur yerini dolu yağışına bıraktı. Şiddetli gök gürültüsünün ardından başlayan dolu yağışı yaklaşık yarım saat boyunca devam etti.

Fındık büyüklüğünde yarım saat boyunca devam eden dolu yağışında zaman zaman ceviz büyüklüğünde dolu düştü. Yarım saat boyunca yağan dolu sonrası sokaklar beyaza büründü. Sokaklarda su yerine dolu akıntısı yaşandı. Bazı caddelerde kapanan logar kapakları vatandaşların çabası ile açıldı. Dolu yağışı sonrası çatılar beyaza bürünürken Mehteşe Belediyesi tarafından düzenlenen Hıdırellez etkinliği da hava muhalefeti nedeniyle iptal edildi.