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06 Temmuz 2017 09:50

Burak Keskin Fethiyespor’da

Fethiyespor Kocaeli Birlik Spordan stoper 30 yaşındaki Burak Keskin ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Burak Keskin Fethiyespor’da

06 Temmuz 2017 09:50

Ligde sportif başarıya ulaşmak adına takımda yenilemeye giden Fethiyespor Kocaeli Birlikspor da forma giyen başarılı stoper Burak Keskin ile anlaştı.


Başarıya endeksli bir takım oluşturmak için eski futbolcuların hepsi ile yollar ayrılırken, yeni oluşumda ise stoper Burak Keskin on birinci transfer oldu. Kulüp Binasında kendisini Fethiyespora bağlayan 2 yıllık sözleşmeyi imzalayan 30 yaşındaki başarılı oyuncu, Fethiyespor da başarı yaşamak için ve başarı hedefinin Fethiyesporda olduğunu gördüğü için Fethiyesporu seçtiğini söyledi.


Başarıya endeksli takım oluşturmak için transfer çalışmalarının devam ettiğini söyleyen Fethiyespor Kulübü Yöneticisi Cengiz Halis, Önümüzdeki günlerde transfer çalışmalarının devam edeceğini belirtti.


Fethiyesporda başarı yaşamak için Fethiye’yi tercih ettiğini söyleyen Burak Keskin ise, "Fethiyesporun hedefini duyduğu için ve transfer görüşmelerinde de yöneticilerin yüzlerinde sportif başarıya endeksli bir takım oluşturmak olduğunu gördüm. Fethiyespor taraftarı önünde sahaya çıkmak için sabırsızlanıyorum" dedi.


Trabzonspor A.Ş’de futbol hayatına başlayan 30 yaşındaki başarılı stoper Burak Keskin sırasıyla Arsinspor, Giresunspor,Araklıspor, Göztepe A.Ş, Adana Demirspor, Hatayspor ve son iki sezondur da Kocaeli Birliksporun başarısı için forma giydi.




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