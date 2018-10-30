Burunucu Macera Parkı'na ziyaretçi akını

Moloz ve kimyasal atıklarla dolu 20 bin metrekarelik arazi, örnek bir yaşam alanına dönüştürüldü. Adını bulunduğu bölgeden alan Burunucu Macera Parkı, Cumartesi günü ilçe protokolü ve yaklaşık 3 bin kişinin katılımıyla açıldı.

19 Mayıs Gençlik Meydanı, Trafik Eğitim Parkı, Şehiriçi Bisiklet Yolları, İçmeler Atatürk Bilim ve Eğitim Parkı gibi prestij projelerinin ardından, bugüne kadar yapılmış en büyük yeşil alan projesi olma özelliği taşıyan Burunucu Macera Parkı, 27 Ekim Cumartesi günü düzenlenen törenle açıldı. Saat 14.00'da yapılacak olan açılışa 2 saat kala, Marmarisliler alana akın etti. Burunucu Macera Parkı girişinde uzun bir araç kuyruğu oluşurken, araçlar Günnücek Parkı içindeki; açılış için özel olarak oluşturulan otoparka park etti. Sık sık Belediye Başkanı Ali Acar'ın etrafını saran çocuklar, park için Ali Amcalarına teşekkür etti.

Belediye Başkanı Ali Acar konuşmasında “Bizler emanetçiyiz aldığımız emaneti yerinde ve doğru kullanmak bizim aslı görevimizdir. Bu anlayış içinde bugüne kadar namuslu, dürüst kaynaklarını iyi kullanan, zamanı iyi değerlendiren ve kamuya bir kuruş zarar vermeyecek anlayış içerisindeki yönetimimiz ile birlikte çalışmalarımıza sizlerin desteği ile devam edeceğiz. Ege Bölgesinde örnek bir proje hayata geçirdik. Burayı Marmaris Belediyesi'ne tahsis eden devletimizin ilgili tüm bakanlık yetkililerine sonsuz teşekkür ederim. Versinler biz yapalım. Bizde bu enerji ve vizyon var. Daha bir çok örnek projeyi hayata geçireceğiz” dedi.

Konuşmaların ardından 13 metre yüksekliğindeki kuleye çıkan Marmaris Kaymakamı Celalettin Yüksel ve Başkan Ali Acar, zeepline'dan kaydı. Cihan Çakan ve orkestrasının sahne aldığı etkinlikte, Macera Parkı önünde uzun kuyruklar oluştu. Dev salıncak, tırmanma duvarı, zepline, serbest atlayış, 3 katlı macera parkuru, tüplü kaydırak, halat tırmanma alanı ve trambolin gün boyunca boş kalmadı. 27-28 ve 29 Ekim boyunca parkı 5 binin üzerinde kişi ziyaret etti. Park her hafta Salı günü bakım çalışmaları nedeniyle kapalı olacak.

Parkın ziyaretçileri arasında, bir çalıştay için Marmaris'te bulunan CHP Genel Başkan Yardımcıları Onursal Adıgüzel ve Gökçe Gökçen de yer aldı. Burunucu Macera Parkı'nı çok beğenen genç başkan yardımcıları, Başkan Ali Acar'ı çalışmalarından dolayı tebrik etti.