Burunucu’nda deniz dibi temizliği

Geçmişte gelişigüzel kullanılan bir çekek yeri olan ve deniz dibine oldukça fazla atık bırakılan Burunucu’nda deniz tabanı bugüne kadar birkaç kez temizlendi. Bölgede hala araç lastiği, kompozit ve fiber tekne malzemeleri, metal atıklar çıkması tekne bakımı sırasında denizlerimizin ne kadar hor kullanıldığının da göstergesi oldu.

Marmaris Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince ortak yapılan temizlik çalışmasıyla park açıldığında hem güvenli bir şekilde denize girilmesi, hem de sualtında yaşamın canlandırılması amaçlandı.