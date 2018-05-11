Büyükelçiliğin Kudüs’e taşınmasına tepki

Menteşe Kurşunlu Meydanında Cuma namazı sonrası toplanan Muğla Sivil Toplum Teşekkülleri adına açıklamayı İHH Muğla Muğla temsilcisi İsmail Çiftlikli Yaptı. Yapılan açıklamada, “Bugün burada ve tüm Türkiye’de Kudüs dostlarıyla birlikte ABD’nin ve İsrail’in bu hukuksuz kararına ve uygulamalarına karşı çıkıyoruz. Tüm Filistin ve Kudüs sevdalıları olarak bu davayı savunmaya devam edeceğiz. Türkiye’yi Uluslar arası mekanizmaları ve herkesi harekete geçmeye ve İsrail’in attığı hukuksuz adımları ve işgali durdurmaya çağırıyoruz" dedi

Çiftlikli, Fransa’da aralarında eski Cumhurbaşkanı Sarkozy’nin de bulunduğu 300 kişilik grubun gündeme getirdiği Kur’an-ı Kerim’den bazı ayetlerin çıkarılması yönündeki açıklamalarına da değindi. Açıklamada, “Geçtiğimiz günlerde ‘La Parisien’ adlı Fransız gazetesinde yayımlanan ve aralarında Fransa’nın eski Cumhurbaşkanı Nicholas Sarkozy’nin de bulunduğu 300 kişi tarafından imzalanan bildiri, batının İslam Dünyasına yönelik bakış açısını bir kez defa gözler önüne sermiştir. Sözde Yahudi düşmanlığına karşı hazırlandığı ifade edilen bildirinin, Müslüman hedef tahtasına oturmasına ve Müslümanları, Yahudilere yönelik düşük yoğunluklu soykırım uygulamakla ihtimal etmesi, asla kabul edilemez bir davranıştır. Kimlerin nerede ve nasıl soykırım uyguladıkları açıkça ortadayken bu yaklaşım bile bildiriyi hazırlayanların hangi amaçla hareket ettiği ve nasıl bir gündem oluşturmayı amaçlarını göstermesi bakımından yeterlidir. Yüce Kitabımız Kur’an-ı Kerim’den bazı ayetlerin çıkarılması teklifi ise İslam’ın tahrifi konusunda uygulanmak istenen senaryoların alenen itirafıdır. Provokatif, çirkin ve alçakça girişimidir. Bu noktada bu utanç vesikasına imza atan cahiliye kalıntılarını bir kez daha kınıyor, lanetliyor ve İslam Âlemini bu türden kirli tezgâhlara karşı uyanık olmaya ve dayanışma şuuru ile hareket etmeye davet ediyoruz” dedi.