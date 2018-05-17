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17 Mayıs 2018 15:24

Büyükşehir itfaiyesi yaza hazır

Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yaz sezonu hazırlıklarına düzenledikleri tatbikat ve eğitimlerle devam ediyor.

Büyükşehir itfaiyesi yaza hazır

17 Mayıs 2018 15:24


Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yaz sezonu hazırlıkları kapsamında günlük eğitim programları düzenleyerek il genelinde bulunan istasyon ve amirliklerde tatbikatlar yaparak etkin ve hızlı müdahale yeteneğini arttırmayı hedefliyor. Yapılan eğitimlerle yaşanabilecek olayların en az hasarla atlatılabilmesi için çeşitli yöntemler ve uygulamalar da deneniyor.


Muğla Büyükşehir Belediyesi’nden konu ile ilgili olarak yapılan açıklamada ”Mevsim koşullarına göre değişim gösteren itfai olayları nedeniyle dönemsel bilgilendirme ve tatbikat programları düzenliyoruz. Yaşanabilecek olaylarda kayıpları en aza indirmek için itfaiye personeline yangın, kaza, deprem, sel-su baskını ve diğer olaylar hakkında eğitimlerimize devam ediyoruz.” İfadeleri yer aldı.




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