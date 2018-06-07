Büyükşehir kırsaldaki çınarların yanında

Proje kapsamında Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından bugüne kadar 74 aileye 488 kere sosyal, teknik ve fiziksel destek sağlanırken, 52 aileye de düzenli periyotlarda hizmetler götürüldü.

Kırsaldaki Çınarlar Projesi ile 2017 yılı Haziran ayı itibariyle Menteşe ve Milas ilçelerinde hizmet veren Büyükşehir Belediyesi ekipleri, 2018 yılı Nisan ayı itibariyle ise Ula, Yatağan ve Kavaklıdere ilçelerinde hizmet vermeye başladı.

Öz bakım hizmetleri veriliyor

Kendi yaşamını idame ettirmekte zorlanan 65 yaş ve üstü yaşlılara birçok özel destek sağlayan Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından, ayrıca yalnız yaşayan yaşlılara ev temizliği, banyo, saç, sakal traşı, kuaförlük hizmetleri, tırnak kesimleri gibi öz bakım hizmetlerini de verilerek yaşlıların bağımsız yaşamaları destekleniyor. Ayrıca ekipler, musluk değişimi, TV kanallarının ayarlanması, küçük boya işlerinin yapılması, ampul ve perde takılması, engelli vatandaşlarımıza lavabo ve banyolarında tutamaçların yapılması gibi küçük ev tamiratlarının da gerçekleştirilmesini sağlıyor.

Tehlikelerden uzaklaştırma faaliyetleri yapılıyor

Kırsaldaki Çınarlar Projesi kapsamında Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından, yaşlılar için düşme önleme ve tehlikelerden uzaklaştırma faaliyetleri de yapılıyor. Bu faaliyetler arasında yaşlılarda görülen ev düşmeleri sonucu oluşan kırıkların önüne geçilebilmesi için eşiklerin yok edilmesi, merdivenlerin trabzanlarının kontrolü, basamaklarına kaymaz bant yapımı, baston altı lastiklerin yenilenmesi, ayakkabı taban kontrolü, duman detektörü montajı, banyoya ve tuvalete tutamaç montajı ve kaydırmaz konulması yer alıyor.